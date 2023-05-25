محاكم دبي تضم «ديلويت» إلى قائمة خبرائها المعتمدين

اعتمدت لجنة شؤون الخبراء بمحاكم دبي شركة ديلويت للخدمات المهنية، أحد الأربعة الكبار للمكاتب العالمية للمحاسبة والخدمات المهنية، ضمن قائمة الخبراء المعتمدين بمحاكم دبي، في إضافة مهمة من شأنها الإسهام في تطوير منظومة عمل الخبرة القضائية بإمارة دبي، وتعزيز الثقة والمصداقية لدى المتقاضين، ودعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين قانونياً وتقنياً.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات القيادة بإيجاد كل الضمانات اللازمة لترسيخ أسس مجتمع آمن وقضاء عادل وناجز، وتحقيق أعلى درجات التميز في القطاع القضائي على الأصعدة كافة، بما يرسخ مكانة دبي الريادية كنموذج يحتذى به في مجال تطبيق أفضل المعايير والممارسات القانونية والقضائية من خلال تطوير أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة، كما يخدم الاعتماد في تأكيد دقة الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم دبي وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد رئيس محكمة التنفيذ رئيس لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي، القاضي خالد المنصوري، أن مسيرة التطوير القضائي مستمرة وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة، وأن انضمام ديلويت العالمية لقائمة خبراء محاكم دبي يمثل إضافة مهمة تواكب جملة إنجازات شكّلت نقلة نوعية في منظومة الخبرة القضائية وفق ما تظهره نتائج عام 2022.

وأوضح أن متوسط زمن إنجاز مأموريات الخبرة بلغ 46 يوماً، فيما بلغت المهام المُنجزة من خبراء جدول محاكم دبي وخبراء الدوائر الحكومية لمأموريات الخبرة ما نسبته 99.46%، مشيراً إلى أن نسبة سعادة متعاملي محاكم دبي عن خدماتها الإلكترونية بلغت 97%.

وحول مساعي محاكم دبي في بناء وتمكين الخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، أكد المنصوري أن نسبة التوطين بجدول خبراء محاكم دبي وصلت إلى 80% من إجمالي عدد الخبراء المقيدين في مختلف الفئات والتخصصات الفنية لديها.

وأوضح أن قيد «ديلويت» أحد «الأربعة الكبار» يأتي كخطوة أولى لضم أكبر المكاتب العالمية في مجال المحاسبة والخدمات المهنية لبيوت الخبرة المعتمدة بمحاكم دبي، ترسيخاً لمكانة إمارة دبي ضمن أفضل مراكز الأعمال في العالم، قائلاً: «نعمل لتكثيف الجهود لبناء أفضل منظومة لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، وقد قامت لجنة شؤون الخبراء بمحاكم دبي وفريق العمل بإدارة الخبراء بجهود كبيرة كان لها أثرها الإيجابي الكبير على نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بمنظومة الخبرة القضائية في محاكم دبي».

وشملت الإنجازات في هذا المجال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتطوير أعمال الخبرة وزيادة كفاءة ممارسيها، من بينها: برنامج «دبلوم أعمال الخبرة القضائية» لأربعة أفواج لعدد 127 خبيراً، منهم 33 خبيراً من خارج جدول محاكم دبي، إضافة إلى 14 برنامجاً تدريبياً بحضور 514 متدرباً، كما تم إعداد الخطة التدريبية لجميع الخبراء المقيدين بجدول محاكم دبي لعام 2023، بناءً على نتائج مدخلات الاحتياجات التدريبية التي أسهم فيها عدد من الجهات القضائية والخبراء ومنتسبي إدارة الخبراء والمحكمين.

80 % نسبة التوطين بجدول خبراء محاكم دبي.