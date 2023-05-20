أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بغرامة 5000 درهم بحق شخص خليجي تعاطى مواد مخدرة، رغم خضوعه لنظام الفحص الدوري.

وأفادت أوراق الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن المتهم كان مدرجاً في نظام الفحص الدوري التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ووقع على تعهد بعدم الممانعة من أخذ عينة منه، وتم إعطاؤه جدولاً بالمراجعات الدورية.

وفي الموعد المحدد حضر المتهم وأعطى العينة المطلوبة وتبين أنه تحت تأثير التعاطي، فأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة التي قضت بإدانته وعاقبته بالغرامة.