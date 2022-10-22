■هل يجوز فتح أكثر من بلاغ في شيكات مرتجعة أصدرها شخص باسم آخر؟

(ح.ع) أبوظبي

■■ كثير من المتنازعين في قضايا جزائية متعلقة بالشيكات، يسلكون طريقاً خاطئاً، في حال إعطاء المتهم للمجني عليه أكثر من شيك في معاملة واحدة، ونتيجة لتعثر المتهم وغلق حسابه ترتجع الشيكات مع اختلاف تواريخها.

ولرغبة المجني عليه في التنكيل بالمتهم، يحرر بلاغات عدة ضده، ويتعمد فعل ذلك على فترات زمنية مختلفة أو في عدد من إمارات الدولة، والسؤال هل يُعاقب المتهم في كل شيك على حدة، رغم قيامه بتسليمها للمجني عليه في يوم واحد، وفي معاملة واحدة؟

والإجابة التي يجب أن يدركها الجميع أنه من المقرر قانوناً حسبما تواترت عليه أحكام النقض، أن قيام الشخص بإصدار شيكات عدة، بتواريخ مختلفة كلها، أو بعضها دون وجود رصيد كافٍ يغطيها، أو كان الحساب مغلقاً، وتحريرها باسم شخص بعينه، في يوم واحد، وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها، أو القيمة التي صدر بها أو أرقامها، فإن ذلك يُعد نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ، وتنقضي الدعوى الجزائية بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو البراءة في أي شيك منها.

ومن الضروري معرفة أن الأحكام الجزائية تواترت على مبدأ أساسه أن إصدار شيكات عدة لمعاملة واحدة، يُعد نشاطاً إجرامياً واحداً حتى لا يتعسف المجني عليه في استخدام حق التقاضي.