محاكم.. أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

كاد سائق يفلت بمخالفة القيادة تحت تأثير الكحول، عندما قاد سيارته من أبوظبي إلى دبي وصولاً إلى المنطقة التي يسكنها، إلا أنه ارتكب خطأ قاد إلى ضبطه، إذ تحرش بجارته في المنطقة أثناء وقوفها في موقف السيارات، فأبلغت الشرطة عنه.

وعاد أفراد الشرطة إلى كاميرات المراقبة، واستطاعوا التوصل إلى هوية صاحب المركبة، فاستدعي إلى المركز، ليظهر فحص الكحول أنه احتسى مشروبات مسكرة.

وبعد تسجيل اعترافه، أحالته النيابة العامة إلى محكمة السير التي أدانته وحكمت عليه بغرامة 10 آلاف درهم، وأوقفت رخصة قيادته ثلاثة أشهر.

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