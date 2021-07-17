محاكم.. أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات خليجياً، اقتحم منزل أسرة، وأتلف عدداً من ممتلكاتها، وهدد أحد أفرادها بضربه بمطرقة إذا لم يخرج من المنزل، ووجهت إليه تهمة ارتكاب جناية التهديد مصحوباً بطلب، وجنحتي إتلاف مال مملوك لآخرين وانتهاك حرمة ملك الغير.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة إنه كان في منزله برفقة أشقائه حين سمع صوتاً في الخارج، ووجد المتهم بيده مطرقة يكسر بها إطار الستارة والإنارة وجرس المنزل، فحذره من إبلاغ الشرطة، لكنه واصل تكسير أغراض المنزل، فتوجه المجني عليه إلى مركز الشرطة وحرر بلاغاً ضده.

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