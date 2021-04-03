أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

قضت محكمة الجنح في دبي ببراءة شخص من تهمة تسهيل تعاطي مؤثرين عقليين لأنثى، متهمة بالتعاطي ومحالة إلى محكمة الجنح، موضحة عدم اختصاصها بتهمتي حيازة مادة مخدرة ومؤثرات عقلية، والتعاطي.

وقال شاهد من شرطة دبي إن معلومات وردت تفيد بتعاطي المتهم مواد مخدرة، ويحوز مخدرات بقصد الترويج، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، انتقلت الشرطة إلى مكانه، وبتفتيش مركبته عُثر على مواد مخدرة، واعترف المتهم بحيازتها بقصد التعاطي.

وأشار إلى ضبط امرأة معه في السيارة، اعترفت بأنها حصلت على المخدرات من المتهم.

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إعداد: محمد فودة

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