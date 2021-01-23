أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق مدير آسيوي أدين باغتصاب خادمته.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت نائمة في غرفتها غير محكمة الإغلاق، وفي الصباح شعرت بحركة غريبة، فاستيقظت لتجد المتهم يعتدي عليها، ففرت هاربة وأبلغت الشرطة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن جريمة هتك عرض بالإكراه، فانتقل إلى المكان، وشاهد المجني عليها تبكي خارج المنزل، وأخبرته بأن كفيلها اغتصبها أثناء نومها، مشيرة إلى أن نومها ثقيل، ولم تشعر بارتكابه الجريمة، واعترف المتهم بأنه شاهد الخادمة نائمة فواقعها، معتقداً أنها راضية.

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