أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

أدانت محكمة الجنايات في دبي ثلاثة آسيويين بتهديد موظف عام أثناء أداء وظيفته، وأمرت بحبسهم ثلاثة أشهر ثم الإبعاد. وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة، إنه كان يؤدي واجبه في أحد الشوارع بمنطقة نايف، وشاهد المتهمين الثلاثة يزعجون المارة ويتسولون منهم، فطلب منهم المغادرة وعدم اعتراض المارة، والتوقف عن ادعاء المرض وطلب المساعدات المالية، لكنه فوجئ بهم يهاجمونه، ويوجهون إليه السباب، فطلب منهم مرافقته إلى المركز لكنهم تمادوا في تصرفاتهم، فاستعان باثنين من زملائه، فحضرا، ثم قبضوا على المتهم الأول، فيما فر الثاني والثالث، وتم ضبطهما لاحقاً.

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إعداد: محمد فودة

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