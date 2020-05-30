الشفافية طريق محاكم دبي إلى العالمية

المصدر: القاضي محمد السبوسي

تعد محاكم دبي ضمن قائمة أفضل 10 محاكم عالمياً، والأولى عربياً من حيث الشفافية، ونزاهة القضاء، وذلك في إطار حرصها المستمر على نشر الأحكام القضائية، بكل موضوعية، وقد نشرت حتى الآن أكثر من 300 ألف حكم قضائي بالتفاصيل عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق الطلبات الذكية لمحاكم دبي، بواجهة ميسرة وسهلة لمستخدم الموقع باللغتين العربية والانجليزية، لتعزيز الثقة بالنظام القضائي، ونشر الوعي القانوني في المجتمع.

والتعامل بهذا القدر من الشفافية يعزز قيمة محاكم دبي، وتميزها عالمياً، وحرصها على تحقيق رسالتها بتقديم عدالة نافذة، تتسم بالدقة والسرعة، وتوفير خدمات قضائية ميسرة الوصول إلى الجميع، ضمن منظومة من قيم العدل والاستقلالية والشفافية والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد.

وكما أن محاكم دبي الأولى في المنطقة التي أقدمت على مبادرة نشر الأحكام القضائية، يتصدر أحد فروعها (المحكمة التجارية) موقعاً تنافسياً عالمياً في مجال اختصاصها، فتمثل المحكمة التجارية دولة الإمارات في إنفاذ العقود التجارية بتقرير البنك الدولي الذي يصدر سنوياً بشأن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ومنها محور إنفاذ العقود، الذي تختص به المحكمة التجارية، وهذا الإنجاز يأتي ضمن أهداف المحاكم لاحتلال المراكز الأولى في إطار التنافسية العالمية.كما يأتي في إطار الإنجازات التي حققتها الدولة، والتطوير المستمر لعملية التقاضي، من حيث تبسيط الإجراءات، واستقطاب الكفاءات القضائية، وتسريع وتيرة العمل بالاعتماد على التقنيات الحديثة، سواء في تسجيل القضية، أو النظر فيها وسرعة الفصل في القضايا، ما يسهم في تعزيز ريادة الإمارات في التقرير السنوي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي سنوياً.

وفي هذا السياق، حرصت محاكم دبي على تطوير وتحديث «خدمة نشر الأحكام القضائية»، لتشمل إضافة إلى محتوى الحكم وفق رقم القضية وتاريخ التسجيل وتاريخ الحكم ومدة القضية، جميع الأحكام الصادرة في القضايا التجارية والمدنية والعقارية والعمالية، في جميع درجات التقاضي، الابتدائية والاستئناف والتمييز، وهو الأمر الذي يعزز الشفافية، خصوصاً لدى المستثمرين الموجودين داخل الدولة وخارجها.

ولا يقتصر ذلك على الأحكام الحديثة، بل تتوافر جميع الأحكام الصادرة منذ عام 2010 وحتى عام 2020، بل إن الأحكام في السنوات السابقة لذلك متاحة لمشتركي برامج محاكم دبي، ويوفر الموقع الإلكتروني واجهة سهلة الاستخدام، تتيح خيار البحث بدرجة التقاضي ونوع وسنة القضية، إضافة إلى خيار البحث المستند إلى مصطلحات قانونية تسهل عملية البحث، والاطلاع على الأحكام والسوابق القضائية الصادرة عن محاكم دبي.

ويدرك قيمة هذا الإنجاز الكبير الأشخاص الذين يعانون في دول أخرى للوصول إلى معلومات تخص قضاياهم، لكن تدرك محاكم دبي جيداً أن الشفافية هي مفتاح النجاح، كما أن العدل هو ضمانة الشعور بالانتماء والحب لهذا الوطن.

رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي

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