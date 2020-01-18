المصدر: إعداد: محمد فودة

- اتُّهم والدي بإصدار شيك مرتجع لعدم وجود رصيد، والقضية مستمرة فترة طويلة، ولا يستطيع السفر على ذمتها، نظراً لصدور قرار بحقه بالمنع من السفر، رغم حاجته إلى العودة إلى بلاده لقضاء بعض الأغراض المهمة، فهل هناك طريقة لإيداع المبلغ المستحق على ذمة القضية وكفالته بواسطة شخص آخر لرفع الحرمان من السفر فترة وجيزة؟ س.م

- يمكن لوالدك تقديم طلب لإلغاء قرار المنع من السفر يرفق به أدلة وتفاصيل للمحكمة حول أسباب الطلب، وإذا اقتنعت المحكمة بذلك فستصدر قراراً لصالحه بالسماح له بالسفر، ومن حقها اشتراط تنفيذ بعض الإجراءات وإلزامه بتقديم بعض الضمانات.

وبشكل عام حرصت الدولة على توفير وسائل عدة للتسويات المرتبطة بقضايا الشيكات للحفاظ على سير الأعمال، فقبل إحالة البلاغ إلى النيابة هناك أقسام مختصة بالتسويات داخل مراكز الشرطة، وأسهمت عملياً في القيام بتسويات بعشرات ملايين الدراهم.

فضلاً عن وجود لجان قضائية لتسوية قضايا الشيكات، ويظل الأمر مرتبطاً بحرص الطرف المتعثر على السداد، وتفهم الطرف الدائن أو صاحب الحق لظروفه.