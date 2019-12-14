المصدر: استشارة مقدمة من محاكم دبي

■ما هي أنواع الوكالة.. وهل يتحمل الموكل له تبعات تصرفاته.. وهل يمكن أن يوكل الشخص أي شخص موثوق به لتوثيق شيء لدى محكمة الأحوال الشخصية.. وهل يمكن عمل توكيل لامرأة لتنفيذ أمر ما؟

■■بداية يجب توضيح أن هناك نوعين للوكالة، الأولى وكالة خاصة، وبموجبها تكون الصلاحيات المعطاة للوكيل مقتصرة على موضوع واحد بعينه أو أكثر، بتحديد واضح في التوكيل.

والنوع الثاني الوكالة العامة، وهي المتعارف على التوسع في الصلاحيات المعطاة للوكيل بموجبها، بحيث يشمل جميع ما يجوز للوكيل القيام به نيابة عن الموكل.

وفي ما يتعلق بمسؤوليات وتبعات التصرفات والإجراءات التي يقوم بها بموجب هذه الوكالة، فإنه ما مادام الوكيل ينفذ الوكالة في حدود ما فيها من الصلاحيات، تكون جميع مسؤوليات وتبعات التصرفات والإجراءات التي قام بها على الموكل، وإذا تجاوز الوكيل صلاحياته المنصوص عليها في الوكالة يتحمل المسؤولية والتبعات، خصوصاً إذا كان ما قام به بسوء نية.

وحول الوكالة لتوثيق شيء لدى محكمة الأحوال الشخصية، فإن هذا جائز، باستثناء التمثيل بإجراءات التقاضي، إلا إذا كان الوكيل من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة، أو أن يكون محامياً مرخصاً. كما يمكن أن يكون الوكيل امرأة، باستثناء ما يمتنع على المرأة القيام به بذاتها لذاتها شرعاً، كأن تكون وكيلة عن الزوجة في عقد زواج.

وهناك ما يعرف بالوكالة غير القابلة للعزل، وهي جائزة، لكن متحفظ عليها، وقد يمتنع الكاتب العدل عن تصديقها، إذا تَيَقَّنَ أو رجَحَ الاعتقاد لديه أنها تشكل صورية ما.

استشارة مقدمة من محاكم دبي