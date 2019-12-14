المصدر: إعداد: محمد فودة

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة بائع وعاطل آسيويين، بتهمة سرقة 13 ألف درهم من «سوبر ماركت»، ليلاً، باستخدام مطرقة ومقص ومنشار كهربائي في كسر قفل الباب الزجاجي المخصص للطوارئ، ثم كسرا قفل درج المحاسبة والخزنة الموجودة في مكتب مدير المتجر، واستوليا على المبلغ، ولاذا بالفرار.

وكشفت كاميرات المراقبة عملية السرقة، وأظهرت أحد المتهمين وهو ينفذ الجريمة بالداخل، مرتدياً قفازات وقناعاً، فيما كان الآخر يراقب خارج المتجر.

■لم يجد زائر آسيوي مناصاً سوى الاعتراف لمفتشة جمارك في مطار دبي بأن الكيس الذي عُثر عليه مخبأ في قاع حقيبته يحوي مادة الهيروين، بعد اكتشاف أمره من قبل مفتشي الجمارك، حين اشتبهوا فيه، وعرضوا أمتعته على جهاز الكشف، ولاحظوا وجود كثافة غير طبيعية، وتمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومنها إلى النيابة العامة في دبي.

■أحالت النيابة العامة في دبي ثلاثة حراس أمن آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي ومقدساته بنشر صور وعبارات تزدري الدين، عبر حساباتهم في «فيس بوك» و«إنستغرام».

■تمكنت زائرة إفريقية من الدخول إلى الدولة بجواز سفر أميركي يخص امرأة أخرى، وحصلت على تأشيرة صحيحة، وعندما حاولت الخروج من الدولة بالجواز ذاته، اشتبه فيها موظف الجوازات، وكشف أمرها، وأحيلت إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات.