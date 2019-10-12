عملية غش وتلاعب تنتهي بانفجار أسطوانات غاز

المصدر: إعداد: محمد فودة

تسبب آسيويان في انفجار أسطوانات غاز وحريق داخل مزرعة، أدى إلى إصابة شخص نتيجة تلاعبهما في أسطوانات غاز، ونقلها دون ترخيص من السلطات المختصة، فضلاً عن قيامهما بتقليد علامة ملصق تغليف صمامات أسطوانات الغاز المعتمدة، وقاموا بتعبئتها بطريقة غير مطابقة للمواصفات، بهدف بيعها.

ووجهت إليهما النيابة العامة في دبي اقتراف جنايات تقليد خاتم علامة جهة حكومية واستعمالها، ونقل مواد قابلة للالتهاب بوسيلة غير مخصصة لذلك، وجنح التعامل مع مواد خطرة، والغش، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والتسبب في حرق شيء يملكه الغير.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن حدوث انفجار أسطوانات غاز في مزرعة بمنطقة العوير الأولى، وتبين أن عاملين آسيويين يستأجران المزرعة.

وأضاف أن أحد المتهمين اعترف بأنه وشريكه المقبوض عليه كانا يحوزان أسطوانات غاز من دون ترخيص، بغرض بيعها للراغبين، لافتاً إلى أنهما يشتريان أسطوانات الغاز من شركة في عجمان، وينقلانها إلى المزرعة، ثم يقومان مع شخصين آخرين بنقل الغاز من الأسطوانات الخاصة بعجمان إلى أخرى خاصة بإمارة دبي.

وأشار إلى أنه أثناء عملية نقل الغاز من أسطوانة إلى أخرى حدث تسريب، واشتعلت النار في إحدى الأسطوانات، ما أدى إلى انفجارها، وامتداد النيران إلى النخيل في المزرعة، وانفجار أسطوانات أخرى، فضلاً عن إصابة شخص بحروق في يديه ورجليه، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهما.