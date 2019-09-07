أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

■أحالت النيابة العامة في دبي زائراً إفريقياً إلى محكمة الجنايات اشترك مع آخر مجهول في تقليد ختم منسوب صدوره إلى مطار أبوظبي الدولي، ومهر به جواز سفر، كما أدخل إلى الدولة عملة ورقية مقلدة، عبارة عن 14 رزمة من فئة 100 دولار بقصد ترويجها.

■أفادت مجني عليها في قضية هتك عرض بالإكراه داخل أحد المتاجر المعروفة في دبي، بأن المتهم تحرش بها ثلاث مرات: الأولى بتمرير يده على منطقة حساسة من جسدها، والثانية باحتضانها من الخلف، والثالثة باحتضانها من الأمام، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم وهو عاطل عربي يبلغ من العمر 31 عاماً، تهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

وأيدت شقيقتها أقوال المجني عليها خلال إفادتها بمحضر استدلال الشرطة، وقال شاهد من شرطة دبي إنه شاهد المتهم أمام باب المحل، وحاول الهرب لكنه ألقي القبض عليه.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير مبيعات أوروبي تعدى على شرطيين، مسبباً لهما إصابات، كما أتلف قميصهما العسكري وأحدث ضجيجاً بمقر سكنه، وأدى إلى إثارة القلق في البناية التي يسكن فيها، بالإضافة إلى تعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

■وجهت النيابة العامة في دبي إلى عاطل آسيوي تهمة سرقة 8000 درهم من متجر يعمل فيه، كما أتلف شيكاً خاصاً بصاحب المحل بقصد الإضرار، كما بادر بالفرار إلى خارج الدولة بمجرد قيامه بسرقة الأموال من خزينة المتجر.