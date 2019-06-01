أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

- أحالت النيابة العامة في دبي سائقاً عربياً إلى محكمة الجنايات بتهمة سب شخص عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس أب»، خائضاً في شرفه وعرضه وكرامته، وهدده بالقتل.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه تلقى رسالتين صوتيتين من المتهم الأولى عبارة عن سب، والثانية تهديد بالقتل، فلجأ إلى إبلاغ الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

- فوجئ عامل آسيوي في طريق عودته إلى مقر سكنه بمنطقة المحيصنة الثانية المخصصة لسكن العمل، بعدد من الأشخاص الذين يعرفهم بحكم الزمالة، يعترضون طريقه، وأمره أحدهم بإعطائه هاتفه المتحرك، لكنه رفض، فبادروا إلى ضربه بأيديهم وأدوات حديدية كانت بحوزتهم، وسرقوا هاتفه ومحفظة جلدية تحتوي على مبلغ 1370 درهماً، وفروا هاربين، فأبلغ أحد المارة الشرطة التي حضرت، وتم نقله إلى المستشفى، وأرشد إلى الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وقُبض على شخصين منهم، وأحيلا إلى النيابة العامة التي أحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات.

- لجأ مدان في قضية شيك إلى تزوير وثيقة عبارة عن وكالة منسوب صدورها إلى صاحب الحق في قضية الشيك، وقدمها إلى كاتب العدل في إمارة دبي، وحصل بموجبها على تنازل من قبل المجني عليه في تلك القضية، وتم اكتشاف هذا التلاعب بالمصادفة، وتبين أن المتهم استعان بشخص آخر لتنفيذ هذه الجريمة التي قادتهما إلى محكمة الجنايات في دبي، التي باشرت محاكمتهما في قضية تزوير محررات رسمية.