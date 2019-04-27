أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■ أحالت النيابة العامة في دبي زائرا عربيا يبلغ من العمر 30 عاماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض امرأة آسيوية بأن استغل وجودها بمفردها ولمس منطقة حساسة من جسدها.

وأفادت المجني عليها 40 عاماً بأنها تقطن في منزل مشترك بمنطقة السطوة، وأثناء تواجدها في شرفة المنزل لنشر ملابسها على الحبل المخصص لتجفيف الملابس، استغل المتهم انحناءها لالتقاط الملابس وتحرش بها من الخلف، فصرخت وأبلغت الشرطة، مشيرة إلى أنه لم يكن في حالة طبيعية، فتم القبض عليه ومحاكمته بتهمة هتك العرض بالإكراه.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة أسيوي يبلغ من العمر 30 عاماً سرق مع آخر مجهول مبلغ 1300 درهم وهاتفين نقالين من رجل اعترضا سبيله مدعيين أنهما من رجال المباحث ثم اعتدى عليه المتهم بالضرب بأن لطمه على وجهه وتمكن من سرقة المبلغ والفرار بالنقود فيما لحقه زميله بالهاتفين.

■احتال كاتب ملفات أسيوي على امراة من جنسيته بالتعاون مع متهمة أخرى إذ زورا محررات رسمية عبارة عن تسع صور ضوئية لأذونات دخول إلكتروني منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، عن طريق التلاعب في البيانات، وإدخال معلومات غير صحيحة ثم أرسلاها إلى المجني عليها، واستوليا بموجبها على مبلغ 42 ألف درهم، وعندما اكتشفت المرأة أمر التزوير وأنها وقعت ضحية عملية احتيال لجأت إلى الجهات المختصة وحررت بلاغاً بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.