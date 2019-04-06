أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

■ باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مندوب مبيعات إفريقي، شارك آخرين في سرقة 18 ألف درهم بالإكراه من أحد الأشخاص، بأن أمسك بيد المجني عليه وركله بقوة، ثم سرق المتهمون الآخرون النقود ولاذوا بالفرار.

وقال المجني عليه إنه كان يسير في ميدان بني ياس، وفجأة أمسكه شخص بقوة من يده اليمنى دون أن يتحدث معه، وركل رجله اليسرى، فقال له «ماذا تريد؟ اتركني»، ولم يتحدث معه، ثم تركه ورحل، وحين قام المجني عليه بتنظيف بنطاله مكان ركل المتهم، فوجئ باختفاء النقود، فأبلغ الشرطة التي حصرت كاميرات المراقبة، وشاهدت المتهم أثناء تنفيذ الجريمة مع آخرين هاربين.

■نفذ خمسة عمال آسيويين جريمة سرقة غير معتادة، إذ استهدفوا جهاز دفع إلكترونياً، تقدر قيمته بأكثر من 15 ألف درهم، مملوكاً لإحدى الشركات، وقصوا السلك الكهربائي الموصول به، وخلعوه من مكانه، وحملوه وفروا هاربين، وسرقوا منه مبلغ 3000 درهم حصيلة خدمات نفذت من خلاله.

■أحالت النيابة العامة في دبي عاملاً آسيوياً، يعمل في شركة خدمات في مطار دبي، إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة سلسلة ذهبية، وضُبط متلبساً عند بوابة التفتيش داخل المطار.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه كان على رأس عمله في تنظيف طائرة تابعة لأحد الخطوط الجوية الأجنبية، وعثر على السلسلة، فاستولى عليها وخبأها في جيب بنطاله، وقبل مروره عبر بوابة التفتيش خبأها داخل محفظته ووضعها في صندوق التفتيش، لكن عثر عليها الموظف المختص بجهاز الفحص.