أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■ باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير أوروبي، حاز ثلاث لفافات تحوي 34 غراماً من الكوكايين، وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن أجهزة المكافحة ضبطت امرأة جلبت مخدرات في أحشائها من الخارج، بقصد ترويجها على المتعاطين، منفذة تعليمات رجل يقيم في دولة آسيوية، وأقرت بأنها سلمت تلك المخدرات إلى المدير الأوروبي المتهم، الذي أفاد بأنه اشتراها منها، بعد تواصلهما عبر «واتس أب»، واتفاقه على جلب الكمية إليه في دبي، وأرشد إلى مكانها في منزله بمنطقة المرابع العربية، وتم ضبطها.

■ انتهت مشاجرة نسائية بين زائرتين أوروبيتين إلى محكمة الجنايات في دبي، إذ اعتدت الأولى (35 عاماً) على الثانية بخدشها بواسطة ميدالية، فيما سحبتها الثانية (40 عاماً) من شعرها، وركلتها، ووجهت إليها لكمات في وجهها، وكسرت أنفها، محدثة بها عاهة مستديمة نسبتها 5%.

وقالت شاهدة عيان، معلمة أوروبية، تسكن في البناية ذاتها، إنها سمعت صراخاً خارج الشقة، فخرجت لتجد المرأتين في الممر، وإحداهما مسيطرة على الأخرى، تسحب رأسها، وتوجه إليها لكمات وتركلها، فطلبت منها التوقف، واتصلت بحارس الأمن.

■أحالت النيابة العامة في دبي ثلاثة متهمين آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة 995 عملة مزيفة من فئة 2000 روبية هندية، تقدر قيمتها بنحو 98 ألف درهم، خلال محاولة صرفها من شركة صرافة، واشتبه الصراف في المتهم الأولى، وبفحص العملة اكتشف أنها مزيفة، فاتصل بالشرطة التي قبضت على المتهم، وأرشد إلى شريكيه.