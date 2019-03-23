أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■قرّر لصان سرقة درّاجة هوائية لكنهما فشلا في تنفيذ جريمتهما، إذ ضبطا من قبل أحد أفراد الشرطة، وذلك بعد أن أعدا خطة محكمة بعد أن رصدا الدراجة التي كانت مثبتة في أحد المواقف الأمامية ببناية في دبي بعد إغلاقها بواسطة قفل معدني، فراقب الأول المكان فيما استخدم شريكه مقصاً حديدياً لقطع السلسلة الحديدية، لكن قبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة.

■ضبطت شرطة دبي عاطلاً عربياً أثناء شروعه في سرقة ثلاثة بنطلونات وقميصين رجاليين من أحد المتاجر في مركز فيستيفال سيتي التجاري، بعد أن دخل إلى المحل واختار قطع الملابس التي يريدها ثم نزع أجهزة الإنذار المثبتة على تلك القطع باستخدام أداة حادة أحضرها معه لتنفيذ جريمته، لكن جريمته فشلت لانتباه الموظفة فترك الملابس وفرّ من المكان ونجحت الشرطة في ضبطه، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في السرقة.

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر آسيوي حاول تهريب أكثر من 1.2 كيلوغرام من الهيروين بطريقة احترافية داخل حقيبة سفره أثناء قدومه إلى الدولة عبر مطار دبي.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه تم إلقاء القبض على المتهم بناء على تعميم صادر بحقه، وبتفتيش حقيبته أرشد إلى مكان إخفائه المخدرات في قاعها بطريقة سرية، واعترف بأن متهماً آخر في بلاده كلفه بنقل المخدرات إلى الدولة مقابل مبلغ معين، وأنه نفذ هذه الجريمة مرتين سابقاً.