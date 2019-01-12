أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة آسيوي بتهمة الشروع، مع آخرين هاربين، في خطف شخصين، بعد انتحالهم صفة رجال شرطة، وذلك أثناء سيرهما في منطقة جبل علي، إذ هجموا عليهما ودفعوهما داخل مركبة، ثم قيدوا أيديهما، وعصبوا أعينهما، وسرقوا منهما بالإكراه مبالغ مالية، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، وفروا هاربين.

- رصدت شرطة دبي عصابة مكونة من تسعة أشخاص آسيويين، استهدفوا المستودعات بالسرقة، وسطوا على أحدها سارقين منه أنابيب معدنية قيمتها 170 ألف درهم، بعد أن كسروا قفل باب المستودع، وأتلفوا قفلاً خاصاً به.

وأحالتهم النيابة العامة بدورها إلى محكمة الجنايات في دبي لمباشرة محاكمتهم، وأفاد شاهد من شرطة دبي بأنه تم تحديد هوية المتهمين بعد رصد الأسلوب الإجرامي، ثم قبض عليهم في كمائن أعدت لهم.

- أحالت النيابة العامة في دبي سائقاً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض موظفة خليجية، تبلغ من العمر 38 عاماً، تعاني مرضاً نفسياً.

وأفادت المجني عليها في التحقيقات بأنها تعاني مرض الذهان والهوس منذ 17 عاماً، وتعرفت إلى المتهم عبر «إنستغرام»، ثم دعاها إلى فندق، ولكونها فاقدة الإدراك حجز لهما غرفة في الفندق، ثم لم تستنجد حين اعتدى عليها جنسياً، لعدم تمييزها ما يحدث، وخوفها من أن يودعها ذووها في مصحة نفسية، ثم لجأت إلى طبيبها النفسي، الذي قدم لها العلاج، ونصحها بضرورة إبلاغ الشرطة.