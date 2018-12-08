أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

اشرت محكمة الجنايات في دبي نظر قضية ثلاثة أشقاء اعتدوا بعنف على سائق لدى مؤسسة اتصالات، كان ينقل زملاءه الفنيين إلى منزل المتهمين لتركيب أجهزة إنذار، وحين حاول الدخول لاستئذان زملائه بالذهاب إلى الصلاة، تعرّض لضرب مبرح، وجروه إلى الداخل، بحسب إفادته في تحقيقات النيابة، وظلوا يضربونه حتى أصيب بعمى في عينه اليسرى، وقدرها الطبيب الشرعي بعاهة مستديمة بنسبة 40%، وظل غائباً عن الوعي لمدة أسبوع في المستشفى، وذلك دون أن يمهلوه فرصة تبرير دخوله إلى المنزل.

- استغاثت فتاة خليجية وابنة خالتها بالشرطة، بعد تعرضهما لاحتجاز واعتداء على الأولى من قبل شاب خليجي يبلغ من العمر 18 عاماً، بحسب تحقيقات النيابة العامة، التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي.

وقالت المجني عليها إنها توجهت مع ابنة خالتها إلى غرفة المتهم، فدخل على برنامج «سناب شات»، وسألها عن شخص موجود في حسابها، وغضب منها، واعتدى عليها، وأغلق عليهما الباب، فاستغاثت بالشرطة.

- أحالت النيابة العامة في دبي مستثمراً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير مع آخرين هاربين صور تأشيرات عمال، واختلسوا مبلغ 350 ألفاً سلمت إليهم على سبيل الوكالة من المجني عليه.

وقال المجني عليه إنه تعرض للاحتيال من قبل المتهم وشركائه، بعدما أقنعوه بتعويضه، واستصدار تصاريح عمل لـ430 عاملاً، مقابل 350 ألف درهم، وأعطاهم النقود، وتبيّن أن خمسة تصاريح صحيحة، والمتبقية مزوّرة، فأدرك أنه تعرّض للاحتيال.