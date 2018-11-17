أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

- أحالت النيابة العامة في دبي حضورياً تنفيذي مبيعات، وغيابياً مشرف عمال آسيوياً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير كشف مغادرة، وطلبات إلغاء إقامة لعدد من العمال منسوبة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وانتحل أحدهما شخصية صاحب شركة يعملان بها لتنفيذ معاملة تفيد بأن 22 من عمال الشركة خارج الدولة لفترة تزيد على ستة أشهر، ثم استرجعا باسم صاحب الشركة ضماناً مصرفياً لهؤلاء العمال، واستوليا على مبلغ 67 ألف درهم.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة نسائية، مكونة من خمس متهمات، وآخريات هاربات بتهمة احتجاز شخص آسيوي، وتصويره عارياً بعد الاعتداء عليه وتعذيبه، وسرقة مبلغ 60 ألفاً و300 درهم منه بالإكراه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما عثر المجني عليه على بطاقة دعائية لمكان يقدم خدمات المساج في الشارع، فقرر خوض التجربة، واتصل بالرقم الموجود على البطاقة، واستدرجته العصابة بصوت نسائي ناعم ليقع في الفخ.

- جلب زائر آسيوي إلى الدولة حقيبة تحوي أكثر من ستة كيلوغرامات من الماريغوانا، وضعها في كيس بلاستيكي داخل حقيبة ملابسه التي جرها ودخل بها بكل سلاسة، وحينما سأله مفتش الجمارك في مطار دبي عن محتوى الحقيبة المشبوهة قال إنها مواد غذائية، فطلب منه فتحها ليجد عدداً قليلاً من الملابس، والكيس الذي يحوي الماريغوانا، فأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ومنها إلى النيابة العامة، ثم محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.