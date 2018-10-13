أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

■ باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاملين آسيويين هاجما شخصاً أثناء سيره في شارع فرعي، واعتديا عليه مع آخرين هاربين، وسرقوا منه بالإكراه مبلغ 5280 درهماً.

وقال المجني عليه، وهو رجل أعمال، إنه كان يمشي بمفرده، ثم فوجئ بنحو تسعة أشخاص سألوه عما إذا كان يحوز مبالغ مالية، فاعتدوا عليه بالأيادي والأرجل، وأخرج أحدهم سكيناً وطعنه في يديه وكتفه، وشلوا حركته، ثم سرقوه وبادروا بالفرار.

■ أحالت النيابة العامة في دبي عاملاً آسيوياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة كيلوغرام من مخدر ميثافيتامين بقصد الترويج، وأفاد شاهد من شرطة دبي بأن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة حول وجود شخص في دولة آسيوية يدير شبكة دولية لتجارة المخدرات، ولديه كمية يريد تهريبها إلى دولة خليجية مجاورة، ويبحث عن شخص يتولى تنفيذ هذه المهمة، فتم إعداد كمين له من خلال قيام عنصر متخفٍ بدور مهرب، واتفق مع المتهم على موعد استلام الشحنة، وتم ضبطه متلبساً، بعد أن سلّم كيساً بداخله المخدرات إلى عنصر الشرطة.

ـ■ استغل مشرف عمال آسيوي انفراده بامرأة داخل مصعد بناية، فتحرش بها بضمها إليه وتقبيلها، فبادرت إلى إبلاغ الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة.

وأفادت المجني عليها في التحقيقات بأنها نهرته حين حاول الالتصاق بها، لكنه تمادى وضمها، فيما ذكر شاهد من شرطة دبي أنه تم ضبط المتهم، وبالحصول على إفادته ذكر أنه تربطه علاقة عمل بالمجني عليها، وفي يوم الواقعة كان المصعد به أغراض، فخاف عليها من السقوط واحتضنها من الخلف.