أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

■استغلت خادمة إفريقية خلو منزل مخدومتها عربية الجنسية، وكسرت باب غرفتها وسرقت مبلغ 30 ألف درهم وهاتف آي فون وكاميرا، وعزت الخادمة ارتكابها الجريمة قبل خمس سنوات إلى سوء معاملة مخدومتها لها، وعدم تسليمها رواتبها الشهرية، ما دفعها إلى سرقتها والهروب إلى أماكن متعددة حتى قبض عليها، وأحيلت إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي.

■ اعتدى ثلاثة زائرين خليجيين على سائق في أحد الفنادق، وسببوا له عاهة مستديمة بنسبة 5% نتيجة كسر أنفه، وقال المجني عليه إنه كان على رأس عمله في خدمة صف المركبات بالفندق حين فوجئ بالنزلاء الثلاثة يحضرون نحو مركبة نزيل ويضربوا عليها بقوة فيما كان السائق داخلها، فنزل الأخير وطلب منهم التوقف عن ذلك، وحدثت مشادة كلامية فضربه أحدهم، ومن ثم توجه المجني عليه لفض الشجار لكنهم تحولوا إليه واعتدوا عليه بإيديهم وقطعة خشبية، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات.

■ باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة مستشار قانوني أوروبي هدد وابتز صاحب شركة باستخدام وسيلة تقنية معلومات، بإسناد أمور خادشة للاعتبار، بإرسال رسالة إلكترونية نصها، إذا لم تسقطوا اتهاماتكم ضدي وتردوا جواز سفري وتسوية إنهاء عملي في هذه الشركة المحتالة وتدفعوا لي تعويضي المستحق، فسوف أرسل هذا الخطاب إلى جميع السلطات وسوف أحرص على أن لا تحصلوا على أي أعمال، وطلب سداد مبلغ وفق اتفاق تسوية يبلغ 1.2 مليون درهم.