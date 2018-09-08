أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

- أحالت النيابة العامة خادمة آسيوية، تبلغ من العمر 40 عاماً، إلى محكمة الجنايات في دبي، بتهمة سرقة هاتف نقال قيمته 1900 درهم، وسماعة هاتف، وأدوات تجميل، ولعبة أطفال، كما استولت على مبلغ 500 درهم، كان يفترض أن تقدمه لعمال الصيانة، لكنها أخذته لنفسها، واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة بارتكاب هذه السرقات.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مستثمر عربي، استعمل محرراً رسمياً غير صحيح، عبارة عن استمارة تسجيل هوية عائدة لشخص آخر، بأن أبرزها لأفراد الشرطة عند سؤاله عن هويته.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه تم ضبط المتهم، وبسؤاله عن هويته أبرز استمارة هوية عليها اسم دون صورة، فتم التدقيق على صاحب الاستمارة، واكتشف أنه شخص آخر، وبسؤاله أفاد بأنه قدم الاستمارة إلى المتهم لتخليص معاملته.

- أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً خليجياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل تعاطي مؤثرين عقليين لمتهم آخر بأن أعطاه نوعين من المخدرات دون مقابل.

- زوّرت «ربة منزل» آسيوية مستنداً إلكترونياً، عبارة عن شهادة حيازة مركبة، وذلك بالدخول إلى موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأدخلت تغييراً في بيانات مالك المركبة بأن جعلت نفسها المالك، وأحالتها النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات.