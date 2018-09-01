أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

ـ أحالت النيابة العامة في دبي آسيويَّين إلى محكمة الجنايات، الأول زائر يبلغ من العمر 33 عاماً، والآخر حارس موقع (23 عاماً)، شرعا ليلاً مع آخرين هاربين في سرقة كابلات كهربائية مستعملة، طولها 150 متراً، مملوكة لإحدى شركات المقاولات، باستخدام قاطع أسلاك، حتى يسهل عليهم حملها وشحنها في السيارة التي كان يستقلها المتهم الأول، والفرار بها، لكن أوقفت جريمتهم بعد اكتشاف أمرهم من قبل دورية أمنية، أثناء قيامهم بعملية التحميل، وتم القبض على المتهمين، ووجهت إليهما النيابة العامة ارتكاب جناية الشروع في السرقة ليلاً من شخصين، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات في دبي. ـ شرع ميكانيكي آسيوي في سرقة أغراض من شركة هندسية يعمل فيها، عبارة عن سلك كهربائي طوله متر، تقدر قيمته بـ100 درهم، وأثناء عملية القبض عليه تعدى وقاوم بالعنف رجلي شرطة، وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ارتكاب جنايتي المقاومة بالقوة لموظف عام من العاملين في الشرطة، والشروع في السرقة، وأحالته إلى محكمة الجنايات.

ـ باشرت محكمة الجنايات محاكمة فني آسيوي، زور في محررات رسمية، عبارة عن شهادتي راتب منسوب صدورهما إلى جهة حكومي في دبي، وكشف حساب بنكي منسوب إلى أحد البنوك في الدولة، من خلال تعديل بعض بيانات الراتب، ثم قدم الشهادات المزورة إلى موظفي هذا البنك، كما زور نموذج طلب بطاقة ائتمانية، واستعمله في الحصول على بطاقة ائتمانية، ثم شرع في استصدار بطاقة أخرى من البنك ذاته، لكن اكتشف موظفو البنك عملية التزوير، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات.