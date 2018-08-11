أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

* أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، امرأة إفريقية، اشتركت مع شخص آخر، مجهول، في تقليد ختم حكومي، هو عبارة عن ختم دخول منسوب صدوره إلى مطار دبي الدولي، كما اشتركت في تزوير محرر رسمي، هو جواز سفر من بلادها، عن طريق نزع صحيفة البيانات واستحداثها بجواز مزوّر، وقدّمته إلى موظف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وحاولت استخدامه لمغادرة الدولة، قاصدة التهرب من دفع الغرامة المقررة عليها، نتيجة الإقامة بطريقة غير شرعية في البلاد، بعد دخولها بتأشيرة زيارة.

* اعتاد عاطل عربي استدراج أشخاص يعرضون أغراضاً للبيع على موقع تجارة إلكترونية، مدعياً أنه مشترٍ، ثم يسرقهم، وارتكب جريمته بحق شخص آسيوي عرض ساعة رولكس نادرة للبيع، فتواصل معه المتهم مدعياً أنه مهتم بشرائها، فطلب منه الضحية إرسال صورة بطاقة هويته، فأرسل له صورة بالاسم الذي انتحله، فوافق المجني عليه، وحددا موعداً للقاء في مواقف «دبي مول»، وزعم المتهم أنه لا يجد موقفاً، وطلب من صاحب الساعة الركوب معه لمعاينة الساعة والتوجه معاً إلى محل متخصص لمعاينتها، ثم غافله بعد أن طلب منه النزول وسرق الساعة وفرّ بالسيارة، فأبلغ المجني عليه الشرطة التي استطاعت ضبط المتهم، وتبيّن أن له سوابق أخرى مماثلة، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات.