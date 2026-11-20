تعتزم القيادة العامة للدفاع المدني بدبي إطلاق منصة «نبض السلامة للمستثمرين»، خلال الربع الأول من عام 2027، بوصفها أول منصة رقمية من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تهدف إلى تعزيز الوقاية الاستباقية من الحرائق والمخاطر، وحماية الاستثمارات والأصول العقارية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وتتيح المنصة للمستثمرين ومُلّاك العقارات إدارة محافظهم الاستثمارية عبر لوحة تحكم تفاعلية موحدة، تمكنهم من متابعة مستويات السلامة والجاهزية في منشآتهم، والاطلاع على نتائج التقييم ومؤشرات المخاطر ومدى الامتثال لاشتراطات الوقاية والحماية من الحرائق، إلى جانب رصد الإنذارات الآلية والملاحظات والإجراءات التصحيحية.

وتوفر المنصة إمكانية المراقبة المباشرة للحالة التشغيلية لأنظمة السلامة الخمسة، بما يشمل أنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق والغاز والمصاعد الكهربائية، والكشف المبكر عن الأعطال والتسربات ومتطلبات الصيانة، مع إتاحة التواصل مع شركات الصيانة المتخصصة لمعالجة الملاحظات.

كما تتيح نقل البيانات والتنبيهات آلياً إلى غرفة عمليات الدفاع المدني دون تدخل بشري، بما يعزز الوقاية الاستباقية، ويحد من المخاطر والخسائر المحتملة، ويدعم استمرارية الأعمال وحماية الأرواح والممتلكات.

وترتبط المنصة مباشرة بغرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، وشبكة مراكز الإطفاء والإنقاذ المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، والبالغ عددها 26 مركزاً، مع خطط للتوسع إلى 40 مركزاً ونقطة إطفاء، تماشياً مع النمو العمراني ومستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

ويتيح هذا التكامل للمستثمر تحديد أقرب مركز إطفاء وإنقاذ إلى منشآته، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الميدانية وسرعة اتخاذ القرار عند الطوارئ.

وتستهدف المنصة مختلف المنشآت والمباني الاستثمارية والتجارية في إمارة دبي، باستثناء المنازل السكنية الخاصة، مع إمكانية ربطها مستقبلاً ببيانات بلدية دبي والجهات المختصة بالترخيص في المناطق الحرة، لتوفير منظومة موحدة تجمع بيانات الاستثمارات ومؤشرات السلامة والامتثال.

وأكدت المديرة التنفيذية للإدارة العامة للريادة والتميز المؤسسي بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، عفاف جاسم المهيري، أن منصة «نبض السلامة للمستثمرين» تجسد توجهات القيادة العامة نحو توظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز الوقاية الاستباقية وحماية الأرواح والممتلكات، ودعم البيئة الاستثمارية الآمنة والمستدامة في دبي. وقالت إن السلامة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، فالأمن والسلامة ليسا مجرد متطلبات تنظيمية، بل ركيزتان أساسيتان لازدهار الاقتصاد واستدامة التنمية.