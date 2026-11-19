وقّعت القيادة العامة لشرطة عجمان مذكرة تفاهم مع شركة «هيك فيجن»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستشارات الفنية والتكنولوجية، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تطوير الأنظمة الأمنية، والارتقاء بكفاءة العمل الشرطي، وذلك على هامش مشاركتها في القمة الشرطية العالمية بدبي.

وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات التقنية والأمنية، من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتدريب الكوادر الشرطية، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، فضلاً عن دراسة وتطوير أنظمة المدن الآمنة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة في دعم المنظومة الأمنية.