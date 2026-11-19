شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب الشؤون الدولية، في جلسة حوارية بعنوان «توحيد الجهود الشرطية من أجل طرق أكثر أماناً: التعريف بمبادرة التحالف الآسيوي للسلامة المرورية»، وذلك على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية 2026 في دبي، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات السلامة المرورية والتعاون الدولي، واستعرضت الجلسة مبادرة تهدف إلى بحث فرص تعزيز التعاون الآسيوي في مجال السلامة المرورية، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، إلى جانب مناقشة إمكانية تطوير حلول مرورية تتناسب مع احتياجات الدول وأولوياتها الوطنية، وتسهم في الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح، كما ناقشت الجلسة التصورات الأولية لآليات التعاون الممكنة، وفرص التنسيق مع المنظمات والمبادرات الدولية القائمة، مع التأكيد على أهمية احترام الأنظمة والتشريعات الوطنية، والالتزام بمتطلبات الخصوصية وحماية المعلومات.