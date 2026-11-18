أمرت محكمة أبوظبي الجزائية بتخفيض العقوبة المقضي بها على ثمانية مدانين، تورطوا في واقعة مشاجرة جماعية وتصويرها، وإثارة الفوضى داخل أحد الفنادق، إثر خلافات سابقة بينهم، لتصبح العقوبة المقررة غرامة مالية بقيمة 150 ألف درهم على كل مدان، وذلك في ضوء الصلح والتنازل المتبادل بين أطراف النزاع، ومناشدة المعتدى عليه حكومة أبوظبي بالإفراج عنهم.

وذكر بيان صحافي من دائرة القضاء أن هذا القرار القضائي يأتي متسقاً مع المسارات القانونية والمعالجة القضائية الشاملة لملف الدعوى الجزائية، ومراعاة معطيات التسوية والتصالح وتنازل الأطراف عن الادعاءات المتبادلة، والنزاعات المرتبطة بالواقعة.

وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت ستة متهمين في القضية، لارتكابهم جرائم الإخلال بالأمن العام، وبث الذعر وتعريض حياة الناس للخطر، مع إدانة متهمين اثنين باستخدام الشبكة المعلوماتية في تصوير ونشر مقاطع المشاجرة عبر المنصات الإلكترونية.