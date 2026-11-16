أمّ وابنتاها يرحلن قبل زفاف شقيقتهما في حادث الفجيرة

كانت المواطنة أحلام سيف النقبي، برفقة والدتها مريم الحمادي، وشقيقتها آمنة سيف النقبي، في طريق العودة إلى الفجيرة، بعدما ودعن شقيقتهما التي تستعد للاحتفال بزفافها الشهر المقبل، من دون أن يتوقعن أن تكون تلك رحلتهن الأخيرة معاً، إذ انقطع الاتصال بهن أثناء العودة، قبل أن تتلقى الأسرة نبأ وفاتهن في الحادث الأليم، لتتحول استعداداتها لزفاف إحدى بناتها إلى أيام من الحزن على رحيل الأم وابنتيها، فيما وجدت الشقيقة المقبلة على الزواج نفسها أمام فقدان والدتها وشقيقتيها قبل أسابيع من موعد زفافها.

وقال محمد سالم، زوج الفقيدة أحلام سيف، إن خبر وفاة زوجته في حادث الفجيرة شكّل فاجعة للأسرة، خصوصاً أن رحيلها جاء بصورة مفاجئة، مؤكداً إيمانه بقضاء الله وقدره واحتسابه الأجر عند الله، مضيفاً: «الخبر ما كان في البال ولا بالحسبان، لكن هذا قضاء الله وقدره، ولا اعتراض على حكمه، ولله الحمد في كل حال، فالموت حق، ونسأل الله أن يرحمهن ويجعلهن من الشهداء، وأن يكون ما عند الله خيراً لهن من هذه الدنيا الفانية».

واستذكر عبارة اعتادت زوجته ترديدها في حياتها «رب الخير لا يأتي إلا بالخير»، مشيراً إلى أن كلماتها لاتزال تتردد في أذنيه منذ وفاتها، واكتسبت معنى أعمق لديه عندما لمس حجم التكاتف الذي أحاط بالأسر المكلومة، وقال: «كانت (أم سالم) تردد هذه العبارة دائماً، واليوم كلما استعدتها أتذكر وقوف شيوخ الفجيرة، حفظهم الله، إلى جانبنا، ومشاركة الناس لنا في مصابنا، حتى أصبح حزننا حزنهم، فرأيت في هذه الوقفة والمحبة خيراً كثيراً، وكأن الله استجاب لدعواتها، فسبحان الله، رحلت وبقيت كلماتها حاضرة في ذاكرتي، وأدركت أن الخير الذي كانت تتحدث عنه قد نراه حتى في أصعب الظروف».