وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 في تصادم 18 مركبة و5 شاحنات بالفجيرة

أعلنت وزارة الداخلية وقوع حادث مروري في إمارة الفجيرة، شمل 18 مركبة وخمس شاحنات، وأسفر وفق المعلومات الأولية عن وفاة 14 شخصاً، وإصابة 30 آخرين، مؤكدة أن الجهات المعنية تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، من خلال جهود ميدانية متكاملة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومتابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الفِرَق المختصة تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات الميدانية والتحقق من ملابسات الحادث، مؤكدةً حرصها على متابعة المستجدات، والإعلان عن المعلومات الرسمية فور التحقق منها.

وأعربت وزارة الداخلية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر المتوفين، سائلة المولى، عزّ وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مراعاة لمشاعر أسر الضحايا وسلامة الإجراءات المتخذة.

من جهتها، كشفت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تفاصيل الحادث المروري الجسيم، الذي وقع قبل منتصف ليل أول من أمس، على شارع الشيخ خليفة بن زايد، عند مدخل إمارة الفجيرة، وأسفر عن وفاة 14 شخصاً، وإصابة 30 آخرين بإصابات متفاوتة، إثر تصادم شاحنة بعدد من المركبات، وما أعقبه من اندلاع حريق امتد إلى عدد من المركبات المتضررة.

وأكدت شرطة الفجيرة أن الحادث وقع نتيجة فقدان سائق شاحنة السيطرة عليها أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى، ومن ثم تدهورها واصطدامها بعدد من المركبات التي كانت متوقفة نتيجة بطء الحركة المرورية على الشارع، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنة وامتداد الحريق إلى عدد من المركبات الأخرى، مخلفاً خسائر بشرية جسيمة.

وأوضحت شرطة الفجيرة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى الفور انتقلت الفرق الشرطية المختصة وفرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني إلى الموقع، حيث باشرت مهامها في التعامل مع الحادث وإخماد الحريق وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب تأمين موقع الحادث، وتنظيم الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، مشيدةً بجهود جميع الفرق الميدانية والكوادر الطبية التي تعاملت مع الحادث بكفاءة ومسؤولية.

وأضافت أن 15 مصاباً، من إجمالي 30 مصاباً، غادروا المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لايزال 15 مصاباً يتلقون العلاج والرعاية الطبية في المستشفيات، وفقاً لحالاتهم الصحية.

وأشارت شرطة الفجيرة إلى أن المتوفين شملوا أشخاصاً من الجنسية الإماراتية، إلى جانب عدد من المتوفين، الذين لاتزال إجراءات التعرّف إلى هوياتهم جارية من خلال فحوص البصمة الوراثية (DNA)، فيما شملت جنسيات المصابين الإماراتية والعُمانية والهندية والبرازيلية، والباكستانية والأردنية والمصرية.

وأعربت شرطة الفجيرة عن بالغ حزنها وأسفها لوقوع هذا الحادث الأليم، متقدمةً بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر وذوي المتوفين، سائلةً المولى عزّ وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

. النيران اشتعلت في شاحنة بعد فقدان السيطرة عليها، وتم الاصطدام بعدد من المركبات، وامتد الحريق إلى مركبات أخرى.