«طرق دبي» تطلق بطاقة للطلبة بخصومات نقل تصل إلى 50 %

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي «بطاقة دبي للطلبة»، لتجمع إثبات الهوية الطلابية وخدمات النقل العام عبر «نول» والمزايا والخصومات المحلية والعالمية في بطاقة واحدة، بما يسهّل تنقّل الطلبة ويثري تجربتهم التعليمية واليومية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة، أحمد هاشم بهروزيان، إن البطاقة تتيح إثبات الهوية لدى المؤسسات التعليمية المشاركة، واستخدام وسائل النقل العام بخصومات على تعرفة الطلبة تصل إلى 50%، والحصول على صفة طالب معترف بها دولياً، وتوفّر البطاقة مزايا وعروضاً مخصصة للطلبة داخل الإمارات، فضلاً عن أكثر من 150 ألف ميزة وعرض في أكثر من 130 دولة، تشمل السفر والإقامة والمطاعم والترفيه والتسوّق والتعليم. ويمكن للمؤسسات التعليمية الراغبة في المشاركة تقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني «www.dubaistudentcard.ae](https://www.dubaistudentcard.ae».