شرطة دبي تطلق مسابقة للتوعية بمسببات الحوادث المرورية

أطلقت شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور ومركز بطاقة إسعاد، مسابقة توعوية عبر «منصة السلامة المرورية»، تستمر خمسة أسابيع، للتعريف بأبرز مسببات الحوادث وتعزيز السلوكيات الآمنة على الطرق، مع إتاحة الفرصة للمشاركين للفوز بخمس بطاقات «إسعاد».

وتتضمن المسابقة 10 أسئلة تتناول مسببات للحوادث حُددت استناداً إلى دراسات مرورية، من بينها عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والسرعة الزائدة، والتوقف غير الآمن بجانب الطريق. ويُجرى في ختامها سحب إلكتروني لاختيار خمسة فائزين، يحصل كل منهم على بطاقة «إسعاد»، للاستفادة من مزاياها وخصوماتها ضمن 10 قطاعات مختلفة.

وأكد مدير مركز بطاقة إسعاد في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، العميد صلاح محمد المرزوقي، أن مشاركة المركز تجسد التزامه بمسؤوليته المجتمعية، وحرصه على دعم المبادرات التي تعزز سلامة الأفراد وجودة حياتهم.

من جانبه، قال مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، العقيد طلال عبدالله المنصوري، إن الوقاية من الحوادث تبدأ بإدراك مستخدمي الطريق خطورة السلوكيات المسببة لها، والالتزام بالقواعد التي تحمي الجميع.

وأوضح أن المسابقة تتيح للجمهور اختبار معرفتهم وتصحيح المفاهيم المرورية بأسلوب تفاعلي. ويمكن المشاركة بالتسجيل عبر منصة السلامة المرورية على الموقع الإلكتروني: https://amanroads.gov.ae/trsp/en، والإجابة عن الأسئلة الـ10 للتأهل إلى السحب النهائي.