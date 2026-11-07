القبض على 34 متهماً بتشغيل 33 حضانة غير مرخصة في دبي

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على 34 متهماً بتشغيل 33 حضانة غير مرخصة في مناطق متفرقة من الإمارة، بعضها داخل بنايات سكنية وفي أماكن غير مهيأة لرعاية الأطفال، وتفتقر إلى اشتراطات النظافة والصحة والسلامة، ما يعرض الأطفال لمخاطر الإهمال والاعتداءات، فيما تستهدف هذه الحضانات بصورة رئيسة الأسر محدودة الدخل، من خلال تقديم خدمات رعاية للأطفال مقابل رسوم منخفضة، بعيداً عن الرقابة والضوابط المنظمة لهذا النشاط.

وجاء ضبط المتهمين خلال حملات ميدانية وعمليات بحث وتحرٍّ نفذتها شرطة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الاقتصاد والسياحة، في إطار جهود مشتركة للحد من انتشار الحضانات غير المرخصة، وتعزيز حماية الأطفال، والتدخل الاستباقي للوقاية من المخاطر والجرائم المحتملة.

وفي التفاصيل، كشفت شرطة دبي عن استغلال وحدات داخل بنايات سكنية لممارسة نشاط رعاية الأطفال دون الحصول على التراخيص اللازمة، مستهدفة بصورة رئيسة الأسر من ذوي الدخل المحدود، التي تبحث عن خدمات لرعاية أطفالها بتكاليف تتناسب مع إمكاناتها المادية، في ظل كلفة الحضانات المرخصة بالنسبة إلى بعض الأسر.

وأضافت: «تكمن خطورة هذه الحضانات في ممارسة نشاطها بعيداً عن الرقابة والاشتراطات المنظمة لرعاية الأطفال، وعدم تهيئة بعض مواقعها لاستقبالهم، فضلاً عن تدني مستويات النظافة وغياب معايير السلامة، وما قد يرتبط بهذه البيئة من مخاطر تعرض الأطفال للإهمال أو الاعتداء، خصوصاً في ظل غياب الإشراف المؤسسي والرقابة على العاملين فيها».

وأفادت شرطة دبي بأن فرق البحث والتحري رصدت، بناءً على معلومات وردت إليها، عدداً من الحضانات التي تعمل بصورة غير قانونية في مناطق متفرقة من الإمارة، حيث باشرت عمليات الرصد والمتابعة والتحري، ونفذت بالتنسيق مع الجهات الشريكة عمليات ميدانية أسفرت عن ضبط المخالفين.

وأكدت أن الحملات تأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية الأطفال، والتصدي للممارسات التي تهدد سلامتهم، مشددة على أهمية التزام القوانين والاشتراطات المنظمة لعمل الحضانات، وعدم تعريض الأطفال لمخاطر ناجمة عن إيداعهم في مواقع غير مخصصة أو غير مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية.