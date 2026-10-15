إلغاء ترخيص طبيب ووقف آخر لمخالفة ضوابط الأدوية الخاضعة للرقابة

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي إلغاء ترخيص طبيب، وإيقاف ترخيص طبيب آخر، إثر رصد مخالفات تتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل مع الأدوية الخاضعة للرقابة.

وكشفت عمليات الرقابة عن أوجه قصور في التقييم السريري ومتابعة المرضى، وعدم استيفاء متطلبات التوثيق الطبي، بما في ذلك توثيق الدواعي الطبية التي تبرر صرف الأدوية الخاضعة للرقابة.

وأكدت الدائرة أن اتخاذ هذه الإجراءات يعكس نهجها الحازم في التعامل مع المخالفات المهنية، وحرصها على ضمان الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة للممارسات الطبية، لاسيما تلك المتعلقة بالأدوية الخاضعة للرقابة، لما لها من أهمية مباشرة في حماية صحة المرضى وسلامتهم.

وشددت على استمرارها في تطوير أنظمة الرقابة الرقمية والذكية، وتعزيز أعمال التفتيش والمتابعة، بما يدعم الكشف عن المخالفات والتعامل معها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.