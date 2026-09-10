«يوم رقم الطوارئ الإماراتي» تنطلق تحت شعار «كل ثانية تصنع فرقاً»

أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والقيادات العامة للشرطة في الدولة، أمس، حملة «يوم رقم الطوارئ الإماراتي»، الذي اعتُمد التاسع من سبتمبر موعداً سنوياً له، وذلك تحت شعار «كل ثانية تصنع فرقاً».

وتهدف الحملة إلى تعزيز الاستخدام المسؤول للرقم «999» المخصص للحالات الطارئة، ورفع وعي أفراد المجتمع باختيار رقم الاتصال المناسب لطبيعة الحالة، بما يسهم في تسريع وصول المساعدة وحماية الأرواح والممتلكات.

وتركز الحملة على توضيح الفرق بين الرقم «999» المخصص للحالات الطارئة، والرقم «901» المخصص للاستفسارات العامة والخدمات الشرطية غير الطارئة، بما يضمن بقاء خطوط الطوارئ متاحة للحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، لتستهدف الحملة مختلف فئات المجتمع عبر رسائل تثقيفية متعددة اللغات، لضمان وصولها إلى أوسع شريحة ممكنة.

وتسلط الحملة الضوء على أهمية تقديم معلومات واضحة ودقيقة عند إجراء البلاغ، وفي مقدمتها تحديد الموقع ووصف الحالة بدقة، والتعاون مع متلقي البلاغ والإجابة عن أسئلته، بما يمكّن غرف العمليات من تقييم الموقف وتحديد الاستجابة المناسبة، وتوجيه الفرق المختصة إلى موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، وتسعى الحملة عبر مختلف محاورها إلى خفض الاتصالات غير الطارئة الواردة إلى الرقم «999»، والارتقاء بجودة البلاغات، وتعريف الجمهور بكيفية طلب المساعدة بصورة صحيحة، بما يسهم في تسريع الاستجابة وتعزيز الثقة بكفاءة الأجهزة الشرطية.