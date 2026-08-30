شرطة دبي تدرب 140 حارس أمن في 35 مدرسة

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي دورات تدريبية وتوعوية حول قواعد وإرشادات السلامة المرورية، استهدفت 140 حارس أمن في 35 مدرسة بدبي، بهدف تعزيز قدراتهم على تنظيم الحركة المرورية والمحافظة على أمن وسلامة الطلبة داخل الحرم المدرسي وفي محيطه.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن الدورات تأتي ضمن استعدادات شرطة دبي لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفي إطار جهودها لتوفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور تكثف برامجها التدريبية والتوعوية الموجهة إلى حراس الأمن والكوادر العاملة في المدارس، إلى جانب تعزيز حضور الدوريات المرورية في المناطق المدرسية، بما يسهم في تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات والممارسات المرورية الخطأ خلال فترات دخول الطلبة وخروجهم.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة حراس الأمن وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف الميدانية، وتنظيم حركة المركبات والمشاة أمام المدارس، وتأمين دخول الطلبة وخروجهم.

ولفت إلى أن حراس الأمن يمثلون خط الدفاع الأول في المحافظة على أمن الطلبة وسلامتهم، مضيفاً أن تمكينهم بالمعرفة والمهارات الميدانية يعزز قدرتهم على التعامل السريع والسليم مع مختلف المواقف، ويسهم في نشر ثقافة الالتزام بقوانين السير والمرور في المجتمع المدرسي.