محكمة العين الجزائية تدين متهمَين إثر تعديهما على موظف في محطة وقود

أدانت محكمة العين الجزائية، متهمَين، إثر ثبوت تعديهما بالقوة والعنف على موظف بمحطة لتعبئة الوقود أثناء تأدية عمله باعتباره مكلفاً بخدمة عامة، وذلك بسبب خلاف بخصوص تنظيف الزجاج الأمامي لمركبة أثناء تقديم الخدمة.

وقضت المحكمة بإلزام المدانين بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهرين في ذات محطة تعبئة الوقود محل الواقعة، وتغريمهما مبلغ 50 ألف درهم لكل منهما، وذلك عن ارتكابهما جريمتي الاعتداء على موظف مكلف بخدمة عامة والإخلال بالنظام العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ عن قيام المتهمَين بالاعتداء على المجني عليه إثر خلاف يتعلق بتنظيف الزجاج الأمامي لمركبة المتهم الأول، حيث طلب قائد المركبة تنظيف الزجاج، وعندما أبلغه المجني عليه بوجود ازدحام وعليه الانتظار بعض الوقت، نشبت مشادة تطورت إلى اعتداء أدى إلى إصابة المجني عليه بآلام وكدمات متفرقة وُثقت بتقرير طبي.

واستندت المحكمة الجزائية في قضائها إلى الأدلة الواردة في ملف القضية، وفي مقدمتها تفريغ كاميرات التصوير التي أثبتت تفاصيل المشادة والاعتداء من قبل المتهمين، إلى جانب اعترافهما أمام المحكمة، إضافة إلى أقوال شهود الواقعة، والتقرير الطبي المرفق بأوراق الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أن هذا الحكم يأتي تطبيقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات، الذي يجرم التعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، مشددة على أن احترام القانون واللجوء إلى القنوات الرسمية عند حدوث أي خلاف هو السلوك الأمثل لتجنب المساءلة القانونية.