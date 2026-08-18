100 ألف درهم غرامة ومصادرة المركبة لسائق قاد عكس السير

أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة سائق بتهمة ارتكاب فعل عمدي، من شأنه تعريض حياة الناس لخطر محقق، وذلك إثر قيادة مركبة بشكل متهور وعكس اتجاه حركة السير، فضلاً عن ثبوت قيادته تحت تأثير المشروبات الكحولية، ما شكّل مخالفة جسيمة لقواعد وأنظمة المرور وتهديداً مباشراً للسلامة العامة.

وقضت بمعاقبته بالحبس ستة أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة المركبة، ووقف العمل برخصة قيادته لثلاث سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة محكوميته.

ورُصِد المتهم وهو يقود مركبته بشكل يهدد السلامة العامة وعكس اتجاه حركة السير، وعقب ضبطه تبيّن أنه في حالة غير طبيعية.

وأكد تقرير فحص عينة الدم إيجابية العينة واحتواءها على نسبة من الكحول.

واستندت المحكمة في إدانتها للمتهم إلى مجموعة من الأدلة، شملت تقرير الضبط الميداني، وتسجيلات كاميرات المراقبة التابعة لمركز المتابعة والتحكم، إذ وثّقت المخالفة الجسيمة بصورة واضحة، إلى جانب إقرار المتهم أمام المحكمة بارتكاب الواقعة.