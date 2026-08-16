حادث متتابع بين 3 مركبات يثير جدلاً حول مسؤولية سائق أجرة

أثار مقطع فيديو نشرته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أخيراً، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً ونقاشاً بين القراء والمتابعين حول مسؤولية سائق مركبة أجرة (تاكسي) عن التسبب بوقوع حادث تصادم متتابع بين ثلاث سيارات من الخلف، دون أن تتعرض مركبته لأي أضرار مادية، ومغادرة السائق الموقع واستكمال رحلته فور وقوع التصادم.

ويظهر المقطع، الذي بثته شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، أن سائق مركبة الأجرة كان قد توقف في مسار فرعي قبل أن يحاول الخروج منه والاندماج في الطريق الرئيس، ما أجبر مركبة قادمة خلفه على التوقف المفاجئ لتفاديه، لتتبعها مركبة ثانية، ثم أتت مركبة ثالثة اصطدمت بهما بقوة من الخلف، في حين تحرك سائق التاكسي مباشرة من مكان الحادث، دون أن يلامسه أي اصطدام مادي، وهو ما فتح باب النقاش بين المتابعين حول مدى مسؤوليته عن التسبب في الحادث و«الهروب من موقعه»، مقابل آراء أخرى حملت المركبات الخلفية المسؤولية عن عدم ترك مسافة أمان كافية والانشغال عن الطريق.

وبينما رأى متابعون أن التردد، وردة الفعل السلبية، وعدم اتخاذ القرار المناسب قبل دخول الطريق، من العوامل التي تسهم في حمل مستخدمي الطريق القادمين من الخلف على ارتكاب أخطاء في الثواني الأخيرة قبل حدوث الاصطدام مع المركبة المتوقفة، دافع آخرون عن تصرف سائق التاكسي، مؤكدين أنه لم تكن لديه فرصة آمنة أو كافية للخروج والاندماج في الطريق الرئيس المزدحم، وكان لزاماً عليه التوقف تماماً حتى يتأكد يقيناً من خلو المسار من المركبات القادمة بسرعة، معتبرين أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المركبات الخلفية التي تسببت في التصادم نتيجة السرعة، وعدم الانتباه، والانشغال عن الطريق، فضلاً عن عدم ترك مسافة أمان كافية تضمن التوقف المفاجئ والآمن في مثل هذه المواقف الطارئة.

من جانبها، تحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، على بث مقاطع فيديو توعوية توثق عدداً من الحوادث المرورية الناتجة عن توقف مركبات في وسط الطريق، وما يترتب على ذلك من حوادث متتالية بسبب عدم انتباه السائقين والانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي أن التوقف في وسط الطريق، سواء بسبب تعطل إطار المركبة أو لأي ظرف طارئ، يشكل خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق، داعية السائقين إلى مواصلة السير إلى أقرب مخرج أو مكان آمن متى ما أمكن ذلك، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأوضحت أنه في حال تعذر تحريك المركبة، يجب الاتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم (999) لطلب المساندة، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالة، ويحد من وقوع الحوادث الجسيمة والخطِرة، ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية.

كما دعت السائقين إلى الالتزام بالتركيز الكامل أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ مروري، مؤكدة أن الانتباه واليقظة يسهمان في تجنب مفاجآت الطريق واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.