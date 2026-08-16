إحباط تصدير 70 مليون سيجارة غير مشروعة إلى دولة أوروبية

قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر فرق «جمارك دبـي» إلـى كشف تسع شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو سبعة أطنان من التبغ، كانت فـي طريقها إلـى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي فـي إمارة دبـي.

ونجح فريق الاستهداف فـي إدارة مراكز الشحن الجوي فـي ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة فـي مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، في حين كانت تخفي 360 ألفاً و500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة. وواصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، ما أسهم فـي كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.

وقال مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي «جمارك دبـي»، عبدالله أحمد البلوشي، إن الضبطيات تعكس مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش فـي التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.

وأضاف أن «النجاح فـي الكشف عن تسع شحنات معدّة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها».

وأكد نجاح القدرات العالية لفرق التفتيش فـي إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.

وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلـى السوق المحلي، بل كانت مغادرة من دبـي إلـى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابـي للدائرة إلـى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبـي فـي تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.