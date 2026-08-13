ضبط سائق شاحنة طمس لوحتها بـ «الطين» للتهرب من الرصد

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط سائق شاحنة تعمّد طمس أرقام لوحة مركبته باستخدام الطين، في محاولة لإخفاء بياناتها والتهرب من أنظمة الرصد والرقابة المرورية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في ضبط السلوكيات والمخالفات التي من شأنها التأثير في أمن مستخدمي الطريق وسلامتهم.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في بيان صحافي، أمس، أن عملية الضبط جاءت من خلال منظومة المراقبة المرورية المتطورة التي تغطي النطاق الجغرافي لإمارة الشارقة، وتعتمد على كاميرات المراقبة وأنظمة الرصد والتقنيات الرقمية الحديثة، إذ أسهمت المنظومة في رصد المركبة وتتبعها، لتباشر الفرق المختصة إجراءات البحث والمتابعة الميدانية، وصولاً إلى تحديدها وضبط سائقها.

وأشارت إلى أن المتابعة كشفت أن السائق تعمد إخفاء معالم لوحة الأرقام، في محاولة لدخول عدد من الشوارع التي يُحظر سير الشاحنات فيها، في تجاوز صريح للأنظمة المرورية المعمول بها، وقد اتُّخذت الإجراءات اللازمة لضبط المركبة والسائق، والتعامل مع المخالفات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت شرطة الشارقة أن محاولات طمس لوحات المركبات أو إخفاء بياناتها والتحايل على أنظمة الضبط المروري لن تحول دون رصد المخالفين والوصول إليهم، في ظل المنظومة الرقابية المتطورة، مشددة على مواصلة الرقابة على مختلف طرق الإمارة، والتعامل بحزم مع السلوكيات التي تهدد السلامة المرورية.