"الداخلية" تحذر من الإعلانات الوهمية لبيع الهواتف المتحركة بالتقسيط

حذّرت وزارة الداخلية من الإعلانات الوهمية لبيع الهواتف المتحركة بنظام التقسيط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أنها قد تكون وسيلة لسرقة البيانات البنكية والاستيلاء على الأموال.

ودعت إلى حماية البيانات الشخصية والمالية من خلال اتباع عدد من الإرشادات، أبرزها: عدم الضغط على الروابط المشبوهة، وعدم مشاركة البيانات البنكية أو رمز التحقق (OTP)، إضافة إلى التحقق من صحة الإعلان قبل إتمام أي عملية شراء والتعامل فقط مع المتاجر الرسمية والمعتمدة.