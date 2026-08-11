شرطة دبي تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع شركاء القطاع البحري

ترأس مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء في القطاع البحري.

وأكد العميد حسن سهيل أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية، لما لها من نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك، كما أنها تعتبر إحدى أهم القنوات التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة دبي لتقريب وجهات النظر والعمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.

وناقش الاجتماع محاور تهدف إلى تعزيز الجهود ورفع الجاهزية في مجال تأمين القطاع البحري والمنافذ البحرية بين الشركاء المختصين كافة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لضمان استدامة تأمين هذا القطاع الحيوي في الإمارة، بوصفه قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، وركيزة من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، لارتباطه بتطوير الصناعات وعمليات النقل والدعم اللوجستي.