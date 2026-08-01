شرطة الشارقة تستعيد مقتنيات رياضي بقيمة 500 ألف درهم بعد سرقتها من منزله

استعادت شرطة الشارقة مقتنيات ثمينة تُقدَّر قيمتها بنحو نصف مليون درهم خلال أقل من ثلاث ساعات، بعد تلقي بلاغ بسرقة منزل أحد الرياضيين أثناء وجوده خارج الدولة للمشاركة في معسكر تدريبي، حيث تمكنت فرق البحث والتحري من ضبط المتورطين واستعادة جميع المسروقات في وقت قياسي، مؤكدةً جاهزيتها في حماية الأرواح والممتلكات، وداعيةً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية قبل السفر للحفاظ على ممتلكاتهم وتعزيز أمنهم.