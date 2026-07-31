طالب فرنسي يدفع ثمن فيديو مثير للجدل في سنغافورة

حكم القضاء السنغافوري، أمس، على شاب فرنسي لعق قشّة شرب وأعادها إلى آلة توزيع مشروبات، بغرامة قدرها 600 دولار سنغافوري، بينما كان الأخير يواجه عقوبة سجن في المدينة المعروفة بتشددها إزاء هذا السلوك. وأقر ديديييه غاسبار أوين ماكسيميليين، وهو طالب في الـ19 من العمر، بأنه نشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، لقي انتشاراً واسعاً، يظهره وهو يعيد قشّة شرب كان قد وضعها في فمه إلى آلة لتوزيع عصير البرتقال، وغرّم القضاء الشاب الفرنسي، الحائز تأشيرة دراسة في سنغافورة، 600 دولار سنغافوري (نحو 465 دولاراً أميركياً) وكان من الممكن أن تُفرض عليه عقوبة السجن، وأيّد الادعاء رأي القاضية، كيلي هو، باعتبار أن هذا الفعل خطورته منخفضة، على الرغم من الإخلال بقواعد النظافة الصحية. واعتبر القضاء أن الشاب الفرنسي «تسبب في خسائر أو أضرار غير مبرّرة»، حيث اضطرت الشركة إلى الاستعاضة عن القشّات كلها في الآلة البالغ عددها 500.