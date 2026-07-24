وفاة مواطنة وطفلتها بتصادم مركبة بشاحنة متوقفة في الفجيرة

توفيت مواطنة تبلغ 28 عاماً وطفلتها البالغة عاماً واحداً، وأصيب زوجها بإصابات بليغة، كما أصيبت طفلة ثانية، تبلغ ثلاث سنوات، إثر اصطدام مركبتهم بشاحنة متوقفة في منطقة فوز البترولية على شارع الفجيرة-خورفكان، قرابة الساعة الـ12 ظهر أمس.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم» بأن الحادث وقع نتيجة تصادم المركبة التي كانت تقلّ الأب والأم وطفلتيهما بشاحنة متوقفة، ما أسفر عن وفاة الأم وطفلتها الصغرى، وإصابة الأب بإصابات بليغة، إلى جانب إصابة الطفلة الثانية.

وأضاف أن الفرق الشرطية والإسعافية انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ خليفة بالفجيرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأكد الظنحاني ضرورة توخي السائقين أعلى درجات الحيطة والانتباه أثناء القيادة، ومراقبة الطريق بصورة مستمرة، خصوصاً في ظل حركة الشاحنات على مختلف طرق الإمارة، وتوقف بعضها أحياناً لفترات طويلة على جوانب الطرق أو في المواقع القريبة من مسارات المركبات، ما يستدعي مضاعفة التركيز وتوقع المخاطر المحتملة والتعامل معها في الوقت المناسب.

كما دعا إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وتخفيف السرعة عند الاقتراب من الشاحنات والمركبات المتوقفة، وترك مسافة أمان كافية تتيح التوقف الآمن أو تغيير مسار المركبة عند ظهور أي عائق مفاجئ، مع التأكد من خلو المسار قبل التجاوز، وعدم الانتقال بصورة مفاجئة بين المسارات.

وشدد على خطورة الانشغال بالهاتف المتحرك أو أي أمر آخر يصرف انتباه السائق عن الطريق، مؤكداً أن لحظات قليلة من عدم التركيز قد تقلل زمن الاستجابة، وتؤدي إلى حوادث جسيمة، لاسيما على الطرق التي تشهد حركة مكثفة للشاحنات والمركبات الثقيلة.

وأشار إلى أهمية التقيّد باللوحات الإرشادية والتحذيرية، ومراعاة ظروف الطريق وكثافة الحركة المرورية، وعدم الاكتفاء بالسرعة القانونية إذا كانت حالة الطريق تتطلب سرعة أقل.