شرطة الشارقة تضبط سائقاً قاد مركبته مستخدماً شمسية حجبت مجال الرؤية

ضبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة قائد مركبة أقدم على قيادة مركبته مستخدماً شمسية تسببت في حجب مجال الرؤية أثناء القيادة على الطريق العام، في سلوك مروري جسيم يشكل خطراً مباشراً على حياته وحياة مستخدمي الطريق، ويحد من قدرته على مراقبة الطريق والاستجابة للمواقف المفاجئة، بما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية.

وأكدت شرطة الشارقة أن هذا التصرف يعد من الممارسات الخطرة التي تؤثر في قدرة السائق على القيادة الآمنة والاستجابة للمواقف المفاجئة، ويُصنَّف ضمن المادة (1) من قانون السير والمرور، والتي تنص على أن قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته، أو حياة الآخرين، أو سلامتهم، أو أمنهم للخطر، أو بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة هي مخالفة، وعقوبتها غرامة مالية قدرها 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، وحجز مركبة لمدة 60 يوماً.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن استخدام أي وسيلة تؤدي إلى حجب الرؤية أثناء القيادة يعد من أخطر الممارسات المرورية؛ لما يترتب عليه من فقدان السائق للرؤية الآمنة اللازمة لقيادة المركبة، وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر، مشددة على أن سلامة الطريق تبدأ بالتزام السائق بالأنظمة والتعليمات، والامتناع عن كل ما من شأنه التأثير في كفاءة القيادة.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة جميع السائقين إلى التحلي بالمسؤولية، والالتزام بقواعد السير والمرور، وعدم استخدام أي وسائل أو أدوات تعيق الرؤية أو تؤثر في القدرة على القيادة الآمنة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد السلوكيات المرورية الخطرة وضبطها؛ بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز أمن مستخدمي الطريق وسلامتهم.